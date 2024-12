L'heure est au recueillement à Magdebourg après l'attaque meurtrière: "On est loin d'un joyeux Noël"

Après l'attaque qui a fait cinq morts et 200 blessés sur un marché de Noël vendredi dernier, l'heure est au recueillement à Magdebourg, en Allemagne. Lors de sa traditionnelle allocution, Frank-Walter Steinmeier, le chef de l'État allemand, a lancé un appel à l'unité et recueillà la cohésion dans le pays. "Beaucoup auront le coeur lourd en cette période de Noël. Beaucoup seront bouleversés, inquiets, peut-être même effrayés. Tous ces sentiments sont compréhensibles. Mais ils ne doivent pas nous dominer, ni nous paralyser", a-t-il déclaré.

Ce mardi, de nombreuses personnes se sont réunies sur les lieux du drame pour rendre hommage aux victimes. "Il y a toujours la stupeur, la consternation que cela puisse arriver et que cela concerne des innocents qui sont morts, qui sont blessés. Et ce n'est pas un Noël comme les autres. On est donc loin d'un 'joyeux Noël'. Et il est très triste que notre politique n'ait malheureusement pas réagi. Ce que l'on entend maintenant dans tous les médias, c'est que cela aurait peut-être pu être évité", déplore Kerstin Brinkmann-Schneider.