Libye: pourparlers sous l'égide de l'ONU pour résoudre la crise de la Banque centrale

La Mission d'appui de l'ONU en Libye (Manul) a expliqué avoir rencontré séparément les parties pour des discussions "marquées par un dialogue ouvert et honnête", selon un communiqué.

En proie au chaos depuis la chute et la mort du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est gouvernée par deux exécutifs rivaux: celui d'Abdelhamid Dbeibah installé à Tripoli (ouest) et reconnu par l'ONU, et un autre dans l'Est, soutenu par le maréchal Khalifa Haftar.