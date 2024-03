L'Inde teste un missile pouvant transporter plusieurs têtes nucléaires

L'Inde a testé avec succès lundi un missile pouvant transporter plusieurs têtes nucléaires. Le Premier ministre Narendra Modi a félicité les experts de l'organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) pour ce premier vol test du missile Agni-V.

Seuls quelques pays disposent de cette capacité, comme les Etats-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne et la France. L'Inde affirme que son programme de missiles est mené à des fins défensives uniquement.

L'engin a été développé en Inde et utilise la technologie MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle). Cette technique permet à un missile de transporter plusieurs têtes nucléaires en même temps et que celles-ci, une fois libérées, suivent chacune une cible différente.

Agni, qui signifie le feu en hindi, est l'un des systèmes de missiles les plus sophistiqués de l'Inde. Les Agni, qui peuvent couvrir des moyennes et longes distances, constituent une part importante du programme de dissuasion indien, principalement orienté vers les rivaux régionaux que sont le Pakistan et la Chine.