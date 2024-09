L'Iran ne vas pas déployer des combattants pour affronter Israël

L'Iran ne va pas déployer des combattants au Liban et à Gaza pour affronter son ennemi juré Israël, a affirmé lundi la diplomatie iranienne alors qu'Israël mène des frappes contre les groupes que Téhéran soutient dans la région.

"Les gouvernements du Liban et de Palestine ont la capacité et la puissance nécessaires pour faire face à l'agression du régime sioniste, et il n'est pas nécessaire de déployer des forces auxiliaires ou volontaires iraniennes", a dit le porte-parole de la diplomatie, Nasser Kanani, dans sa conférence de presse hebdomadaire.