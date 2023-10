L'offensive dans la bande de Gaza reportée par l'armée israélienne: de mauvaises conditions climatiques évoquées

La menace de cette offensive planait ce weekend, mais elle a été temporairement reportée à cause de la nébulosité, qui aurait compliqué la navigation des pilotes israéliens et des drones, selon le New York Times qui se base sur des commentaires de haut-gradés israéliens.

Citant des fonctionnaires bien informés, le New York Times rapporte en outre que l'offensive israélienne devrait inclure des unités d'infanterie ainsi que des chars et des forces terrestres spécialisées.

"L'OMS condamne fermement les ordres israéliens réitérés d'évacuer 22 hôpitaux traitant plus de 2.000 patients dans le nord de Gaza", a déclaré l'agence onusienne dans un communiqué, soulignant qu'en raison de l'état de saturation des structures du sud de Gaza ce "serait l'équivalent d'une peine de mort".

Le Hamas demande aux Palestiniens de refuser le déplacement

Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a demandé samedi aux Palestiniens de refuser leur "déplacement" au sein de la bande de Gaza ou depuis ce territoire vers l'Egypte voisine, alors que l'armée israélienne pilonne depuis plusieurs jours Gaza et appelle les civils à évacuer sa partie nord.

Lors d'un discours télévisé réalisé à Doha, où il est basé, M. Haniyeh a qualifié l'attaque du 7 octobre contre Israël depuis la bande de Gaza de "frappe stratégique" qui contribuerait à "notre libération".

"Non au déplacement depuis la Cisjordanie, non (au déplacement à l'intérieur de la bande de) Gaza et non au déplacement depuis Gaza vers l'Egypte", a lancé M. Haniyeh dans son discours.

"Notre décision est de rester sur notre terre", a-t-il insisté. "Nous voulons que l'occupation quitte notre terre", a encore déclaré le chef du Hamas, "pour que nous ayons un Etat avec Jérusalem comme capitale" et "pour que notre peuple palestinien revienne".

Plus tôt samedi, Ismaïl Haniyeh avait accusé Israël de commettre "des crimes de guerre" et "des violations flagrantes du droit international" en empêchant l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza.

Après l'attaque sanglante et sans précédent du Hamas sur le territoire israélien, Israël a décrété un "siège complet" de la bande de Gaza, déjà sous blocus terrestre, aérien et maritime.