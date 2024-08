L'ONU identifie de graves violations des droits de l'homme en Libye

Les Nations Unies ont recensé de nombreuses violations des droits de l'homme dans la ville libyenne de Tarhuna. Dans cette ville située à quelque 90 kilomètres au sud-est de la capitale Tripoli, des membres de la milice Kaniyat ont tué, fait disparaître, agressé sexuellement, enlevé, torturé et maltraité des personnes entre 2013 et 2022, selon un rapport de la mission des Nations Unies en Libye (Unsmil) et du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies à Genève.

La guerre civile a éclaté en Libye après la chute du colonel Kadhafi en 2011. Le conflit est gelé depuis 2020, mais le pays reste divisé. Dans le nord-ouest, un gouvernement internationalement reconnu est au pouvoir, protégé par des bases de l'armée turque. Le général Haftar et ses fils contrôlent l'est, le centre et le sud de la Libye et sont soutenus par la Russie. Tarhuna a longtemps été un bastion du général Haftar qui a fait l'objet d'une lutte acharnée.