L'ONU inquiète de la situation humanitaire à Gaza après de nouveaux ordres d'évacuation

L'ONU s'est inquiétée lundi de sa capacité à fournir de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, au lendemain de nouveaux ordres d'évacuation israéliens faisant craindre une aggravation de la situation dans le territoire palestinien ravagé par la guerre entre Israël et le Hamas.

Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a appelé dimanche les habitants à quitter plusieurs zones de la ville de Deir el-Balah, dans le centre, affirmant que ses troupes allaient y "agir avec force contre le Hamas et les autres groupes terroristes".

Le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) s'est dit lundi "particulièrement inquiet" de cet ordre concernant notamment des secteurs où se trouvaient des travailleurs humanitaires des Nations unies et d'ONG.

"Cette décision remet en cause tout un centre humanitaire qui avait été mis en place à Deir el-Balah à la suite de l'évacuation de Rafah (sud) en mai dernier, et elle a un impact considérable sur notre capacité à fournir un soutien et des services essentiels", a déploré l'Ocha.

Eyad BABA

Le personnel de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) "implanté" parmi la population locale peut lui continuer à travailler, a dit Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations unies. Mais cette aide représente "une demi goutte d'eau dans l'océan".