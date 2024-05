L'ONU interdite d'accès au point de passage de Rafah par les autorités israéliennes

L'ONU s'est vue interdire par Israël l'accès au point de passage de Rafah dans la bande de Gaza, a-t-elle indiqué mardi, soulignant que l'aide ne pouvait plus entrer dans le territoire palestinien, y compris le fuel.

"On nous a dit qu'il n'y aurait pas de passage de personnel ou de marchandises dans les deux sens pour le moment... Pour combien de temps ? Je n'en sais rien. Mais telle est la situation actuelle", a-t-il ajouté.

"Cela a un impact considérable" sur la population car aucune aide ne peut plus entrer non plus par le point de passage de Kerem Shalom, visé par des tirs de roquettes, a souligné le porte-parole.

Quant au point de passage d'Erez, récemment rouvert par Israël, toute l'aide qui pourrait y passer doit être soumise au contrôle des autorités israéliennes, a indiqué un porte-parole du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), James Elder, lors du point de presse.

L'armée israélienne a déployé des chars mardi dans Rafah et pris le contrôle de la partie palestinienne du point de passage avec l'Egypte, et affirmé mener une opération de "contreterrorisme" dans "des zones spécifiques" de l'est de Rafah.