Macron "condamne avec la plus grande fermeté l'attaque" lancée par l'Iran contre Israël et "appelle à la retenue"

"Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël, qui menace de déstabiliser la région. J'exprime ma solidarité avec le peuple israélien et l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, de nos partenaires et à la stabilité régionale. La France travaille à la désescalade avec ses partenaires et appelle à la retenue", a écrit le président de la République.