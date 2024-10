Maroc: grande marche en soutien aux Palestiniens pour l'anniversaire du 7 octobre

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont afflué à Rabat dimanche pour marquer le premier anniversaire du début de la guerre à Gaza et afficher leur soutien au peuple palestinien, appelant à une rupture des relations entre Rabat et Israël, a constaté l'AFP.

La marche s'est tenue à la veille de la première commémoration de l'attaque du Hamas palestinien ayant déclenché la guerre, à l'appel du Groupe d'action nationale pour la Palestine, regroupant des formations de gauche et le Parti islamiste de la justice et du développement.

Parmi de nombreux drapeaux palestiniens et libanais, quelques portraits des dirigeants du mouvement islamiste palestinien et du Hezbollah libanais ont été brandis, dont ceux d'Ismaïl Haniyeh et Hassan Nasrallah, respectivement tués en juillet et septembre dans des frappes imputées ou revendiquées par Israël, a constaté l'AFP.

Depuis le début de la guerre à Gaza, plusieurs manifestations de grande ampleur ont eu lieu au Maroc pour réclamer que soit mis fin à la normalisation des relations avec Israël, un processus qui ne rencontrait jusque là qu'une opposition limitée.

Le royaume a officiellement appelé "à l'arrêt immédiat, global et durable de la guerre israélienne sur Gaza", sans remettre en question la normalisation.