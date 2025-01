Menaces d'annexion du Groenland par Donald Trump: quel est le statut de ce territoire danois ?

Depuis, le Groenland a son drapeau, sa langue et ses institutions, mais la justice, la politique monétaire, étrangère, de défense et de sécurité dépendent toujours de Copenhague.

Le Groenland a été colonisé à l’époque viking par des marins norvégiens et notamment le célèbre Erik le Rouge, puis par les Danois il y a environ 300 ans. Il devient un comté d'outre-mer du Danemark en 1953 et en 1979, il acquiert son autonomie.

5 ans plus tard, le revoici, nettement plus combatif puisqu'il n'exclut pas le recours à la force. Le chef du gouvernement groenlandais lui a répondu sur Facebook : "Le Groenland est à nous. Nous ne sommes pas à vendre et ne le serons jamais". "Non merci", avait affirmé la députée qui représente le Groenland au Parlement danois. "Incroyable que certains puissent être naïfs au point de penser que notre bonheur se fasse en devenant citoyens américains", avait-elle ajouté, refusant d’"être un pion dans les rêves brûlants de Trump d’étendre son empire".

La Première ministre danoise a précisé, elle, que le Groenland est aux Groenlandais.

Détail important, depuis 2009, c'est à eux qu'il revient de décider de l'usage de ce qu'il y a dans leur sol, dont on sait qu'il regorge de matières premières essentielles et de terres rares.

