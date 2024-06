Mexique: assassinat d'un maire tout juste élu

M. Villalba était capitaine en retraite de la Marine et disposait d'une escorte de la Garde nationale -un corps de sécurité-, d'après le quotidien régional El Sur de Guerrero. Mais son escorte ne l'acccompagnait quand il a été assassiné, de même source.

Le Mexique a organisé le 2 juin les plus grandes élections de son histoire, avec plus de 98 millions d'électeurs inscrits pour la présidentielle, les législatives, le renouvellement de neuf gouverneurs sur 32 Etats au total, et une myriade de mandats locaux.

La candidate de la gauche au pouvoir Claudia Sheinbaum a été élue première femme présidente dans l'histoire du Mexique et disposera d'une majorité des deux-tiers au à la Chambre des députés et s'en approche au Sénat, d'après les premiers résultats de l'Institut national électoral (INE).

Une trentaine de candidats aux élections locales ont été assassinés, d'après l'ONG Data Civica.