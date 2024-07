Microsoft abandonne son siège au conseil d'administration d'Open AI

"Ces huit derniers mois, nous avons assisté aux progrès importants du nouveau conseil d'administration et nous avons confiance en la trajectoire de l'entreprise", a déclaré Microsoft dans cette lettre envoyée à OpenAI mardi.

Microsoft a abandonné son siège d'observateur au conseil d'administration d'OpenAI, le développeur de ChatGPT, a indiqué le géant américain de l'informatique dans une lettre consultée par l'AFP mercredi, au moment où les régulateurs européen et américain accentuent leur surveillance du marché de l'intelligence artificielle (IA).

Microsoft avait obtenu un siège d'observateur, sans droit de vote, au conseil d'administration d'OpenAI en novembre 2023, après une passe d'armes sur le maintien ou non de Sam Altman à la tête de l'entreprise. Ce dernier est finalement revenu en place, soutenu par le géant de l'informatique.

Les deux entreprises commercialisent des services d'IA pour les développeurs et les particuliers, et rivalisent avec Google et les autres géants de la tech dans ce domaine.

Les régulateurs en Europe et aux Etats-Unis ont commencé à se pencher sur la question de la domination du marché crucial de l'IA par une poignée de géants du numérique.

Après enquête, le gendarme européen de la concurrence a cependant conclu en juin qu'"en l'état", Microsoft n'avait pas acquis un "contrôle durable" sur OpenAI.