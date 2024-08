Mort de Haniyeh: la Malaisie demande des excuses à Meta après le retrait de publications

Le gouvernement malaisien a demandé lundi aux représentants de Meta des excuses et des explications sur les raisons pour lesquelles les publications sur la mort d'un dirigeant du Hamas avaient été supprimées des comptes des réseaux sociaux du Premier ministre malaisien.

Le bureau du Premier ministre Anwar Ibrahim a déclaré que ses publications sur Facebook et Instagram après la mort d'Ismail Haniyeh avaient été supprimées la semaine dernière par la société mère Meta.

Israël, les États-Unis et l'Union européenne considèrent le Hamas comme une organisation terroriste. Dans un communiqué publié lundi, le bureau du Premier ministre malaisien (PMO) a déclaré qu'il "considérait les actions de Meta comme discriminatoires, injustes et comme une atteinte flagrante à la liberté d'expression".

Sur Instagram, il y avait une note de Meta, partagée par le Premier ministre, selon laquelle les publications avaient été supprimées en raison de leur association avec "des individus et des organisations dangereuses".

Le Premier ministre exige des excuses publiques et une explication détaillée, accusant Meta de "lâcheté" après la suppression de ses publications.

Meta n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de l'AFP lundi.

L'an dernier, Human Rights Watch a déclaré que "les politiques et pratiques de Meta faisaient taire les voix en faveur de la Palestine et des droits humains palestiniens sur Instagram et Facebook".