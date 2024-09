Mpox: la RDC, épicentre de l'épidémie, reçoit ses premiers vaccins

Selon M. Muschel, également présent à Kinshasa jeudi, plus de 560.000 doses au total seront données par l'UE et ses États membres mais "on espère qu'il y en aura plus encore", a-t-il précisé. Ces donations seront à destination de la RDC ainsi que d'autres pays du continent infectés par le virus.

La totalité des vaccins arrivant cette semaine en RDC proviennent du laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic, selon l'Africa CDC et l'UE. Ce vaccin, le seul homologué à ce stade en Europe et aux États-Unis, est uniquement à destination des adultes. Des essais sont actuellement menés pour un potentiel usage sur les enfants de plus de douze ans.

Un autre vaccin contre le mpox est autorisé au Japon, qui a aussi promis un nombre important de doses à la RDC.

Quelque 3,6 millions de vaccins au total à destination des pays africains ont été sécurisés, selon l'Africa CDC, la RDC - pays du monde de loin le plus touché - étant un bénéficiaire prioritaire pour les autorités sanitaires internationales.