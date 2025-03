"Ça va se ressentir sur les prix de certains produits": la nouvelle politique des USA à l’international pourrait avoir un effet sur votre portefeuille

Le chiffre d'affaires avoisine 1,8 milliard d'euros et devrait progresser rapidement. "Il faut vraiment voir la défense comme un secteur ayant un impact sociétal et capable d'insuffler un nouvel élan économique. On constate que le secteur de l'automobile est en déclin en ce moment. La défense peut être une alternative permettant à nos entreprises de se réorienter", expliquait Clarisse Ramakers, directrice générale d'Agoria, au micro de Bel RTL.

Le gaz, le plus impactant

L'autre conséquence majeure que nous allons ressentir concerne l'énergie, et plus particulièrement le gaz. En effet, depuis plusieurs mois, la Russie ne peut plus exporter de gaz vers l'Europe.

Cependant, l'apaisement des relations entre la Russie et les États-Unis a entraîné une baisse des prix depuis une dizaine de jours, et ce n'est qu'un début en cas de paix en Ukraine, selon cet expert. "Aujourd'hui, sur les marchés de gros, le prix du gaz est à 45 euros par mégawatt-heure. Si nous pouvions à nouveau importer du gaz russe, ce prix chuterait à environ 20-25 euros par mégawatt-heure. Concrètement, pour un ménage, cela représenterait une différence de 400 à 500 euros par an dans son budget", explique Damien Ernst, spécialiste des questions énergétiques et professeur à l'ULiège.