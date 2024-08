"On ne doit pas être pris pour cible": l'année dernière, 280 travailleurs humanitaires ont été tués dans le monde

Pour l'ONU, cette situation ne peut plus durer. De plus en plus de travailleurs humanitaires sont tués dans le monde. "Chaque année, on a l'impression de briser un record, et cette année n'a pas failli. 2023 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires, avec 280 collègues qui ont perdu la vie", relate Vanessa Huguenin, chargée des relations médias pour le Bureau de la coordination des affaires humanitaires.

C'est deux fois plus que l'année précédente. Il y a quelques jours, au Yémen, les rebelles Houthis ont pris en otage des dizaines de travailleurs humanitaires des Nations Unies. "Il n'y a absolument aucune raison de s'en prendre aux travailleurs de l'ONU et de détenir des personnes qui effectuent légalement leur travail humanitaire et diplomatique", a déclaré l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield.