Dia Dipasupil Des rappeurs du légendaire groupe Wu-Tang Clan ont enflammé dimanche soir à New York le défilé Tommy Hilfiger sur un ferry emblématique de la mégapole américaine, où le créateur a revisité ses classiques, entre style "preppy" et escapade marine. Le spectacle touche à sa fin quand Ghostface Killah, Method Man et Raekwon bondissent micro en main des bancs en bois du navire où est assis le public, pour interpréter l'une des chansons les plus connues de la bande de hip-hop de New York, C.R.E.A.M. (1994).

Théâtre du défilé: un grand ferry orange, véritable morceau du patrimoine new-yorkais que l'on voit chaque jour relier gratuitement Manhattan à Staten Island, arrondissement isolé de New York où s'est formé le Wu-Tang Clan au début des années 1990. Dia Dipasupil Le créateur américain a choisi ce décor pour "revisiter les inspirations nautiques et maritimes" qui définissent la marque depuis 1985, souligne-t-il dans sa note de collection. Mains dans les poches, les modèles défilent en chemises, tricots ou pull à rayures marinières, parfois enveloppés d'une veste de régate légère. Trench-coat déstructurés à carreaux et blazers donnent du style, mais cette collection printemps 2025 se veut surtout décontractée et sportive, sous les yeux de la championne olympique du 200 m à Paris-2024 Gabby Thomas et de la gymnaste Sunisa Lee, elle aussi en or à Paris. Les short se portent chaussettes remontées, des pantalons chino avec des mules plates.