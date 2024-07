Nicolas Maduro réélu président au Venezuela: le résultat remis en cause est "irréversible"

Malgré des sondages donnant largement vainqueur le candidat M. Gonzalez Urrutia, Nicolas Maduro, qui s'appuie sur l'appareil militaire, s'est toujours montré sûr de sa victoire malgré une crise économique sans précédent.

Une crise économique sans précédent

Le pays pétrolier, longtemps un des plus riches d'Amérique latine, est exsangue, empêtré dans une crise économique et sociale sans précédent : effondrement de la production pétrolière, PIB réduit de 80% en dix ans, pauvreté et systèmes de santé et éducatif totalement délabrés. Sept millions de Vénézuéliens ont fui le pays.

L'opposition qui espérait mettre fin à 25 années de pouvoir chaviste était pourtant confiante. "Les résultats ne peuvent être occultés. Le pays a choisi un changement en paix", a écrit Edmundo Gonzalez Urrutia sur X.