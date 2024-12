"Nous étions battus dès que nous bougions": la prison de Saidnaya, "l’abattoir humain" de Bachar al-Assad, a été libérée

Dans la section des femmes, on découvre aussi la barbarie d'un régime où même les enfants croupissent derrière les barreaux, comme une fillette de 13 ans ou encore un bambin.

La prison de Saidnaya, à 30 kilomètres au nord de Damas, surnommée l'abattoir humain ou l'usine à mort. Pendaison, extermination, torture, privation d'eau et de nourriture. En moyenne, 300 morts par mois, 10 par jour, depuis des années.

Un homme qui vient d'être libéré, n'arrive même pas à marcher. Un autre a perdu la mémoire, il ne sait plus ni son nom, ni d'où il vient.

Hassan est diplômé de philosophie, il a passé 8 ans dans les prisons de Bachar al-Assad pour trahison. "A Saidnaya, on était accueillis avec la technique de torture du pneu, nous étions battus dès que nous bougions, on avait toujours les yeux bandés, on ne pouvait rien voir. Vous ne savez jamais si c'est votre tour de mourir", a-t-il confié.

Des spécialistes de la recherche et du sauvetage sont envoyés dans les prisons, à la recherche de détenus et de personnes portées disparues. Il faut parfois percer les murs, car certains opposants ont été jetés dans des caches souterraines, pouvant à peine respirer.