"Nous n'avons plus rien": l'ouragan Hélène provoque des destructions massives dans le sud-est des États-Unis

Des maisons détruites, des ponts emportés, et des trombes d'eau déferlant dans les rues témoignent de la force du phénomène qui a touché la Floride, la Géorgie et les Carolines.

En Caroline du Nord, le gouverneur Roy Cooper a qualifié les dégâts de "considérables et dévastateurs", après avoir survolé les zones les plus durement touchées.

Selon les autorités locales, plus de 100 décès ont déjà été confirmés à travers six États, tandis que des centaines de personnes sont toujours portées disparues.

Les habitants luttent non seulement contre les inondations, mais aussi contre le manque d'accès aux services de base. La Garde nationale, renforcée par des équipes de secours venant de 19 États, est mobilisée pour apporter de l'aide aux sinistrés.

Des avions et des hélicoptères ont été utilisés pour transporter plus de 1 000 tonnes de nourriture et d'eau vers les zones les plus isolées.

Des maisons ravagées

L'histoire d'Aaron Smith et de sa famille illustre l'ampleur de la catastrophe. Résidant dans le hameau de Bat Cave, ils ont dû fuir leur maison après que les eaux déchaînées de Hickory Creek ont démoli la majorité de leur domicile.