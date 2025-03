Nouveaux bombardements israéliens sur Gaza: l'ambassadrice d'Israël en Belgique convoquée

Le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot a convoqué l'ambassadrice d'Israël en Belgique pour ce mercredi matin, après de nouveaux bombardements israéliens ces dernières heures à Gaza, a-t-on appris mardi auprès de sa porte-parole.

Le chef de la diplomatie belge fera part de ses préoccupations quant à la "reprise des hostilités à Gaza et aux nombreuses victimes civiles à déplorer". "Cela laisse craindre une nouvelle escalade des tensions régionales au Moyen-Orient et menace davantage les pourparlers pour une seconde phase de cessez-le-feu", selon le ministre. M. Prévot s'inquiète du sort des populations civiles palestiniennes et rappelle qu'empêcher la fourniture de l'aide humanitaire constitue une violation grave du droit international.