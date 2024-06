Nouvelle-Calédonie: les loyalistes modérés demandent d'acter la fin de la procédure constitutionnelle

Le mouvement loyaliste juge possible une désescalade en trois étapes en vue de la fin des blocages et violences qui émaillent le territoire du Pacifique sud depuis le 13 mai, en réaction à une réforme constitutionnelle contestée par les indépendantistes.

Première étape: le président de la République acte "officiellement la fin de la procédure du projet de réforme constitutionnelle", a déclaré lors d'une conférence de presse Philippe Gomès, l'un des leaders de Calédonie ensemble.

Ce dirigeant considère qu'il s'agit d'un "préalable" pour "faciliter la démobilisation sur le terrain", alors que "l'État ne parvient pas à rétablir l'ordre malgré l'engagement sans faille des forces de l'ordre", environ 3.500 policiers et gendarmes.

La deuxième étape, le retour à l'ordre et à la paix, ne sera possible qu'avec la levée des "ambiguïtés" concernant le projet de loi constitutionnelle, à propos duquel Emmanuel Macron a indiqué qu'il n'y aurait "pas de passage en force" mais pas non plus de "retour en arrière".