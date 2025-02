Nouvelle mesure spectaculaire de Trump: Washington supprime jusqu'à 90 % des financements à l’étranger de l'USAID

La structure elle-même est appelée à disparaître. L'USAID, dont les effectifs dépassaient 10.000 salariés, a annoncé le 23 février le licenciement de 1.600 de ses employés aux Etats-Unis et le placement de la majorité de son personnel en congé administratif. Or, et je peux en témoigner, depuis sa création par le Congrès en 1961, cette structure a accompli un travail considérable, déployant ses efforts dans la plupart des catastrophes naturelles. Je me souviens d'avoir visité en Haïti après le séisme de 2010 un camp de réfugiés géré par l'USAID installé devant le palais présidentiel dont il ne restait que des ruines. Toutes les tentes portaient le sigle de l'organisation avec cette mention "Aide du peuple des Etats-Unis d'Amérique".

Des millions de gens dépendent de cette aide dans le monde entier. Et depuis sa suspension au début du mandat de Donald Trump, des soins ne sont plus donnés, des stocks de vivres et d'eau ne sont plus distribués, des enfants ne sont plus vaccinés.

Quels sont les programmes visés?

La justification de Trump est toujours la même, la fin du gaspillage. En fait, il vise principalement les programmes qui concernent l'avortement, le planning familial ou encore ceux qui prônent la diversité et l'inclusion. Mais ça ne représente qu'une infime partie du travail d'USAID. Devant la catastrophe qui s'annonce, le département d'Etat a annoncé que des subventions vitales seraient maintenues, comme l'assistance alimentaire et des traitements pour les malades du sida, de la tuberculose et du paludisme, mais seulement dans certains pays, comme le Liban, Haïti, le Venezuela ou Cuba.

40% du budget des ONG européennes

C'est bien peu de choses quand on sait par exemple que les aides américaines représentent 40% du budget des ONG européennes. Déjà, des associations aussi connues que Médecins Sans Frontières ont lancé des campagnes de collecte pour remplacer les pertes. Mais ce sera dérisoire, car il est impossible de compenser les 42,8 milliards de dollars du budget de l'USAID. La fin des subventions américaines va également impacter des associations de défense des droits de l'homme, notamment en Asie du Sud-Est, laissant la voie libre au régime autoritaire. Ne nous y trompons pas, cette décision de Donald Trump n'est pas économique, elle est politique.