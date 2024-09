Nouvelles frappes israéliennes meurtrières sur le Liban, "au bord du gouffre" selon l'ONU

HASSAN FNEICH

Israël mène mardi de nouvelles frappes contre le Hezbollah au Liban, dont l'une a tué un responsable militaire du mouvement, au lendemain de bombardements qui ont fait plus de 550 morts, attisant la crainte d'un embrasement régional près d'un an après le début de la guerre à Gaza.

"Le Liban est au bord du gouffre", a lancé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, qui s'est ouverte en pleine escalade militaire entre l'armée israélienne et le Hezbollah, soutenu par l'Iran et allié du Hamas palestinien.