Offensive fulgurante des jihadistes en Syrie: pourquoi maintenant?

Jihadistes et factions rebelles du nord de la Syrie ont lancé leur plus grande offensive de ces dernières années contre le régime de Bachar al-Asssad, parvenant en quelques jours seulement à conquérir, selon une ONG, la "majeure partie" de l'emblématique métropole d'Alep. Voici ce que l'on sait.

Pourquoi maintenant? Mercredi, les jihadistes de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), alliance dominée par l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda, et des rebelles soutenus par la Turquie ont attaqué des territoires du régime dans la province d'Alep et dans la région voisine d'Idleb (nord-ouest). Trois jours seulement auront suffi pour conquérir des dizaines de villages et surtout la "majeure partie" des quartiers d'Alep, des bâtiments gouvernementaux et des prisons, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). À lire aussi En Syrie, les jihadistes ont pris le contrôle de la "majeure partie" d'Alep: "On a peur que le scénario se répète" Les combats ont fait plus de 300 morts, principalement des combattants -dont une centaine des forces gouvernementales et leurs alliés - mais aussi 28 civils, selon l'ONG basée en Grande-Bretagne disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie. L'opération était préparée depuis plusieurs mois, assure Dareen Khalifa, experte de l'International Crisis Group.

"Elle a été présentée comme une campagne défensive face à une escalade du régime", souligne Mme Khalifa, en allusion à de précédents bombardements intensifs de l'armée syrienne et son allié russe, contre des zones rebelles du nord-ouest. Mais, souligne-t-elle, HTS et ses alliés "observent également le changement régional et géostratégique". Leur offensive a été lancée le jour même où une trêve entrait en vigueur au Liban entre l'armée israélienne et le Hezbollah -un allié du régime syrien et de Téhéran - et alors que la Russie est en pleine guerre en Ukraine. "Ils pensent que maintenant les Iraniens sont affaiblis et le régime acculé", souligne Mme Khalifa. Ces derniers mois, en parallèle de la guerre au Liban, Israël a mené plusieurs frappes en territoire syrien, disant vouloir neutraliser le Hezbollah en ciblant ses transferts d'armes coordonnés avec Téhéran et les forces syriennes.