Pakistan: des hommes armés tuent au moins 22 personnes dans plusieurs attaques

"Au moins 22 personnes ont été tuées et 5 blessés" après que des hommes armés ont "arrêté plusieurs bus, camions et fourgons sur une autoroute reliant le Pendjab au Balouchistan", a déclaré à l'AFP Najibullah Kakar, un représentant du district de Musakhail dans la province du Balouchistan.

Les assaillants ont opéré lundi matin dans cette province, la plus grande et plus pauvre du pays, bien qu'elle soit riche en ressources naturelles.