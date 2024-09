Pape: le poste suprême de l'Église pourrait-il être occupé par une femme?

Le Pape va faire une visite dans notre pays du 26 au 29 septembre. Le chef des chrétiens du monde occupe un poste particulier au vu de son importance pour des milliards de personnes et de part sa tradition millénaire. Mais se pourrait-il qu'une femme occupe ce poste un jour ?

Les récents papes, dont Jean-Paul II, Benoît XVI et François, ont tous réaffirmé que l'ordination sacerdotale est réservée aux hommes. La justification de l'Église repose sur le fait que les 12 apôtres de Jésus étaient des hommes. Depuis la réforme grégorienne au XIe siècle, toutes les responsabilités ecclésiales ou presque sont aux mains des prêtres et des évêques. Et c'est toujours le cas aujourd'hui.

En théorie, pourtant, rien ne s'y oppose. La possibilité d'ouvrir davantage l'Église aux femmes sera réexaminée lors du prochain synode, au sein d'une commission de théologiens.

Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de femmes dans l'Église, et même à des postes de responsabilités. Le numéro 2 de l'administration générale du Vatican, est une femme. Pareil pour le bras droit de Monseigneur Terlinden (archevêque de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles), c'est une femme.

