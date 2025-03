"Par miracle, il ne l’a pas tué": un homme se fait rouler dessus par un train… et s’en sort quasiment indemne

"Le train l'a renversé et, par miracle, ne l'a pas tué", a déclaré le général Javier Avalos, responsable de la Sécurité de la commune d'Ate, à l'AFP. "Il était apparemment en état d'ébriété, il s'est endormi sur le bord de la voie et n'a pas senti le train arriver", a ajouté M. Avalos.

Les images des caméras de surveillance diffusées par la municipalité montrent le moment précis où la locomotive rouge frôle et traîne le jeune homme sur quelques mètres.

Un miracle ?

On le voit ensuite se relever, tomber et se relever de nouveau, comme ébahi à côté des voies, puis commencer à marcher alors qu'il fait encore nuit et que des membres des services de sécurité approchent et l'éclairent à l'aide de torches.

Le jeune homme s'en est sorti avec des blessures légères au bras gauche, a déclaré M. Avalos.

Les accidents sont fréquents sur cette partie de la ligne ferroviaire de Lima. En août 2024, un jeune homme qui marchait en portant des écouteurs a été écrasé par un train de marchandises alors qu'il tentait de traverser les voies.