Elle a entrainé la mort de Matthew Perry: la kétamine inquiète de plus en plus en Belgique

La kétamine - cette drogue ayant coûté la vie à l'acteur Matthew Perry - est de plus en plus interceptée par la douane belge. Faut-il s'en inquiéter ? Comment expliquer une telle augmentation ?

"C’était stable pendant plusieurs années, entre 2022 et 2024. Mais depuis deux mois, depuis le début de l'année, il y a une augmentation", affirme Kristian Vanderwaeren, administrateur général des Douanes. "C'est une tendance inquiétante", s'alarme-t-il.

Les quantités de kétamine saisies aux aéroports de Zaventem et de Liège ont fortement augmenté ces derniers temps, ont alerté les autorités douanières mardi. Au total, sur l'année 2024, 56 saisies ont été effectuées aux aéroports de Zaventem et de Liège, totalisant 167,7 kg.

En janvier et février 2025, il y a déjà eu 11 saisies pour un total de 56,8 kg. Initialement développée comme anesthésique à usage médical, surtout vétérinaire, la kétamine connaît une augmentation de sa consommation récréative depuis plusieurs années. Les Belges consommeraient ainsi entre sept et onze fois plus de kétamine qu'en 2012, selon une étude de l'Université d'Anvers.

Un produit utilisé par l'industrie pharmaceutique

Jusqu'à il y a quelques années, la kétamine était peu utilisée et provenait principalement de médicaments volés. Mais aujourd'hui, la kétamine chimiquement pure est de plus en plus présente, souvent détournée du circuit pharmaceutique légal avant d'être revendue illégalement.

Si des substances telles que la cocaïne sont principalement importées en Belgique, notamment via le port d'Anvers, ce n'est pas le cas de la kétamine. En effet, si la cocaïne est "facile" à contrôler, la kétamine l’est moins. "La cocaïne vient de l'Amérique latine, elle est dans des conteneurs et la douane sait bien la contrôler. Pour la kétamine, le produit vient de l’Inde de la Chine parce que c’est un produit utilisé par l’industrie pharmaceutique. (...) Et il y a des criminels qui utilisent ces produits pour les vendre illégalement, comme drogue de plaisance", explique Kristian Vanderwaeren.