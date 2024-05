Pas-de-Calais: 200 personnes rassemblées en hommage aux cinq migrants morts au large de Wimereux

Quelque 200 personnes se sont rassemblées jeudi soir à Wimereux (Pas-de-Calais) pour rendre hommage aux cinq migrants morts le 23 avril, dont une petite fille, qui tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une embarcation surchargée, a constaté un correspondant de l'AFP.

Le rassemblement s'est tenu non loin de la digue de Wimereux où des habitants et associatifs tenaient des roses rouges et blanches et des petits coeurs découpés dans du carton à la main, dans un vent glacial.