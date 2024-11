Pas de mariage, pas de sexe, pas d'accouchement: qu'est-ce que le mouvement "4B"?

Le mouvement "4B", né en Corée du Sud, fait de plus en plus parler de lui sur les réseaux sociaux. Rejet du mariage, de la maternité et des relations hétérosexuelles : ce courant de pensée féministe radical fait parler de lui dans le monde entier.

Le "4B", ou "Four B Movement", est un mouvement féministe qui a émergé en Corée du Sud aux alentours de 2018-2019, dans le sillage du mouvement #MeToo. Son nom fait référence à quatre mots coréens commençant par la lettre "B" et signifiant "pas de mariage", "pas d'accouchement", "pas de rendez-vous" et "pas de sexe". Ce mouvement rejette les attentes traditionnelles de la société coréenne en matière de mariage, de maternité et de relations hétérosexuelles.

En Corée du Sud, le mariage est considéré comme une norme sociale quasi-obligatoire et la pression sociale sur les femmes pour se marier et avoir des enfants est très forte. Le mouvement "4B" s'inscrit en réaction à cette pression et revendique le droit des femmes à choisir leur propre mode de vie.