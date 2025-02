"Pendant 491 jours, il n'a pas su qu'elle n'était plus en vie": tout juste libéré, cet otage israélien apprend le décès de sa femme

Libérée après 16 mois aux mains du Hamas, Or Levy vient d'apprendre que son épouse avait été tuée lors de l'assaut au festival de musique Nova le 7 octobre 2023. Pendant 491 jours, il s'était accroché à l'idée qu'elle était toujours en vie.

Samedi, des combattants du Hamas l'ont libéré, avec Eli Sharabi et Ohad Ben Ami, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu en cours à Gaza.

L'otage israélien Or Levy a subi "le coup le plus dur" à sa libération de Gaza, samedi, quand il a appris que sa femme avait été tuée par des combattants du Hamas lors de l'attaque de 2023 au cours de laquelle il avait été enlevé, a indiqué son frère dimanche.

"Le coup le plus dur attendait Or lorsqu'il a été libéré, sa plus grande crainte s'est confirmée", a déclaré Michael Levy à la presse, dans l'hôpital où son frère est soigné.

"Pendant 491 jours, il n'a pas su qu'elle n'était plus en vie"

"Einav, sa femme bien-aimée, a été assassinée ce jour maudit. Pendant 491 jours, il s'est accroché à l'espoir qu'il la retrouverait. Pendant 491 jours, il n'a pas su qu'elle n'était plus en vie", a-t-il ajouté.

Jusqu'à présent, on ignorait si Or était au courant du sort de sa femme. "Il ne l'a appris qu'hier", a assuré son frère.

Or et Einav Levy assistaient au festival de musique Nova quand des combattants du Hamas l'ont pris d'assaut lors de leur attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Ils avaient laissé leur fils Almog, alors âgé de deux ans, chez ses grands-parents.