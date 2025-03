Plus de 50 personnes arrêtées en Turquie pour… des publications sur les réseaux sociaux

Cinquante-six personnes, accusées d'avoir encouragé les mouvements de protestation via les réseaux sociaux, ont été arrêtées par les forces de l'ordre turques, a rapporté samedi l'agence étatique Anadolu.

Des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de 94 personnes accusées "d'avoir publié des appels provocateurs à manifester et créé la panique", a déclaré le bureau du procureur d'Istanbul cité par Anadolu.

La police a effectué plusieurs perquisitions qui ont mené à l'arrestation de 56 personnes, 38 étant toujours recherchées, selon l'agence de presse. Quelque 343 personnes ont été arrêtées en Turquie après les manifestations de vendredi, a par ailleurs annoncé samedi le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya.

Un précédent bilan, annoncé plus tôt dans la matinée, faisait état de 97 arrestations. "Ceux qui cherchent le chaos et la provocation ne seront pas tolérés", a affirmé le ministre, précisant que "343 suspects ont été arrêtés lors des manifestations qui ont eu lieu à Istanbul" et dans huit autres villes du pays.

"Corruption" et "terrorisme"

Ekrem Imamoglu, interpellé mercredi à l'aube à son domicile, accusé de "corruption" et de "terrorisme", a été de nouveau entendu cinq heures durant par la police ce samedi et sera déféré à 19h30 (17h30 en Belgique) devant ce procureur qui décidera des suites de sa garde à vue prévue pour expirer dimanche matin, ont annoncé ses équipes.