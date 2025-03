Plus de 500 civils tués en Syrie lors de nouvelles tensions dans le pays: les habitants à nouveau dans la peur

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a fait état samedi de plus de 500 civils alaouites tués depuis jeudi par les forces de sécurité syriennes et des groupes alliés, au cours d'opérations et de combats avec des fidèles du président déchu Bachar al-Assad dans l'ouest du pays.

L'OSDH a indiqué que "532 civils alaouites ont été tués dans les régions de la côte syrienne et des montagnes de Lattaquié par les forces de sécurité et des groupes affiliés" depuis jeudi. Cela porte le bilan des violences à 745 morts, dont 213 membres des forces de sécurité et des combattants loyaux au clan Assad, selon la même source.