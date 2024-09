Plus d'un milliard de dollars de drogues de synthèse saisies en Asie du Sud-Est

Des saisies de drogues synthétiques d'une valeur de plus d'un milliard de dollars (950 millions d'euros) ont été réalisées en Asie du Sud-Est lors d'une vaste opération policière internationale en juillet et en août, a annoncé mercredi Interpol.

Mobilisant les polices d'Australie, du Cambodge, de la Corée du Sud, de Birmanie, de la Thaïlande, des Etats-Unis et du Vietnam, cette opération baptisée "Lionfish Mayag II" s'est déroulée du 22 juillet au 7 août et a permis l'arrestation de 29 personnes et 58 saisies de produits stupéfiants.

"Le trafic de drogue reste la pierre angulaire de la criminalité transnationale organisée", a déclaré dans un communiqué Jürgen Stock, le secrétaire général de l'organisation internationale de police criminelle dont le siège est à Lyon.