Pour Amnesty International, la situation à Gaza est un "génocide": Israël dénonce une "organisation déplorable et fanatique"

Selon Amnesty International, dans le cadre de ses opérations militaires à Gaza, Israël s'est notamment rendu coupable de meurtres et d'atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des habitants. Il y aurait des preuves irréfutables de génocide en cours. "C'est un rapport détaillé qui fait une analyse sur neuf mois et qui démontre que des actes ont été commis par l'armée israélienne, par les autorités israéliennes, qui sont constitutifs d'un génocide avec une intention délibérée de détruire un groupe. Ce groupe, c'est les Palestiniens de Gaza.", explique Carine Thibaut, directrice générale d'Amnesty international pour la Belgique francophone. "Ce qu'on constate, c'est quand on a des discours qui déshumanisent et quand on a des discours qui appellent à la destruction de la population palestinienne, qui considèrent que finalement, toute cette population civile, elle est du Hamas et donc on peut la détruire, c'est ce qu'on appelle une intention délibérée, une intention génocidaire."

L'organisation explique s'être appuyée sur des "déclarations génocidaires et déshumanisantes du gouvernement israélien", des images - notamment de satellites - qui documentent la dévastation du territoire palestinien, et des recherches sur le terrain auprès des Gazaouis entre le 7 octobre 2023 et juillet 2024. Elle affirme se fonder sur des critères définis par la Convention des Nations unies sur le génocide.

"Nos conclusions accablantes doivent servir de signal d'alarme à la communauté internationale: il s'agit d'un génocide. Cela doit cesser maintenant", a ajouté Agnès Callamard.