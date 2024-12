Poutine brandit la menace nucléaire et juge à nouveau "possible" un déploiement de missiles au Bélarus

Vladimir Poutine et son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, viennent de signer un accord mutuel sur des garanties de sécurité. Le président russe a jugé vendredi "possible" un déploiement au Bélarus de missiles russes de dernière génération Orechnik qui peuvent porter une charge nucléaire, à partir du deuxième semestre 2025.

Vladimir Poutine a jugé vendredi "possible" un déploiement au Bélarus de missiles russes de dernière génération Orechnik, qui peuvent porter une charge nucléaire, à partir du deuxième semestre 2025, en plein regain de tensions russo-occidentales."Je considère que le positionnement d'armes (russes) tels qu'Orechnik sur le territoire du Bélarus est possible", a déclaré le président russe aux côtés de son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko, après avoir signé à Minsk un accord mutuel sur des garanties de sécurité.

"Je pense que cela deviendra possible au cours du second semestre de l'année prochaine, lorsque la production de ces armes augmentera en Russie et que ces missiles entreront en service dans les forces stratégiques russes", a-t-il précisé. "Nous aurons mis en place une production en série" et "parallèlement, nous commencerons à les déployer sur le territoire du Belarus", a affirmé le président russe sous les ors du palais présidentiel à Minsk, selon une retransmission à la télévision russe.