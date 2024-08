Présidentielle américaine 2024: que va dire Joe Biden lors de son discours à la convention démocrate?

Joe Biden compte souligner tout ce que Kamala Harris et lui ont fait en 3 ans et demi pour l'Amérique et aussi souligner son propre bilan, tout ce que lui a fait personnellement depuis des dizaines d'années pour ce pays, que ce soit au Congrès ou à la Maison Blanche.

Un moment très particulier pour Joe Biden et peut-être avec un goût amer. Ce qui est certain, c'est que le président américain partira de Chicago tout de suite après son discours, il partira avec Jill Biden, son épouse, qui prononcera aussi un discours cette nuit. Le couple présidentiel n'assistera donc pas aux discours des grandes figures du parti, les anciens présidents américains Barack Obama et Bill Clinton, demain et mercredi.

Hillary Clinton aussi viendra soutenir celle qui, comme elle en 2016 face à Donald Trump, tentera de devenir en novembre la première présidente des États-Unis.

Joe Biden surtout n'assistera pas aux discours de Kamala Harris, ce sera jeudi en clôture de la convention, la fin de cette grande fête où elle acceptera l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre.