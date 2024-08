Présidentielle au Venezuela: l'opposition appelle à manifester le 17 août

"Ce samedi 17 août, nous descendrons dans les rues du Venezuela et du monde (...) crions ensemble pour que le monde soutienne notre victoire et reconnaisse la vérité et la souveraineté populaire", a lancé sur les réseaux sociaux Mme Machado, qui vit dans la clandestinité depuis une dizaine de jours.

Le candidat de l'opposition, Edmundo Gonzalez Urrutia, qui avait remplacé Mme Machado, déclarée inéligible par le pouvoir, a lui dit: "Nous avons gagné, le Venezuela a gagné (...) on se voit le 17".