Présidentielle en Algérie: deux candidats contestent le taux de participation et leurs résultats

Le président du MSP (Mouvement de la société pour la paix), principal parti islamiste, était l'un des deux candidats en lice face à M. Tebboune avec Youcef Aouchiche, le chef du FFS (Front des forces socialistes), plus vieux parti d'opposition.

Deux candidats à la présidentielle de samedi en Algérie, l'islamiste Abdelaali Hassani et le socialiste Youcef Aouchiche, ont contesté lundi le taux de participation et le pourcentage de voix en leur faveur, annoncés par l'autorité électorale, Anie, dénonçant une "fraude".

Peu après, l'autorité prolongeait d'une heure l'ouverture des urnes jusqu'à 20H00 (19H00 GMT). Vers minuit, le président de l'Anie, Mohamed Charfi, a annoncé "un taux moyen de participation de 48,03%", calculé en faisant la moyenne des relevés par préfecture (au nombre de 58) alors que le taux de participation correspond au nombre de votants divisé par le nombre d'inscrits.

Devant les médias lundi, M. Aouchiche a fustigé "une fraude planifiée et complète", exprimant sa "grande inquiétude" face au "manque de transparence" et à "l'ambiguïté entourant le processus de collecte et d'annonce des résultats provisoires".

- "Enquête approfondie" -

"Le pays se retrouve dans une situation très inconfortable, voire dangereuse", a estimé le chef du FFS, exigeant "une enquête approfondie" pour "déterminer les responsabilités, surtout concernant l'Anie", censée "veiller à la transparence" du vote.