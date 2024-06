Présidentielle en Iran: les réformistes posent leurs conditions

Les réformateurs ont sélectionné trois candidats possibles: l'ex-premier vice-président Eshagh Jahangiri, dont la candidature avait été invalidée à la présidentielle de 2021, ainsi que les anciens ministres Abbas Akhoundi et Massoud Pezeshkian.

En tout, 80 personnalités ont déposé leurs candidatures, qui doivent être validées d'ici mardi par le Conseil des gardiens de la Constitution, un organe non élu dominé par les conservateurs.

Le Front réformiste avait refusé de participer aux législatives de mars, en dénonçant des "élections dénuées de sens" après la disqualification massive de leurs candidats.

Pour la présidentielle de 2021, le pouvoir avait invalidé de nombreux réformistes et modérés, ce qui avait permis à Ebrahim Raïssi, le candidat du camp conservateur et ultraconservateur, d'être facilement élu et de succéder au président modéré Hassan Rohani.

La participation n'avait atteint que 49%, soit le plus faible taux pour une présidentielle depuis la révolution islamique de 1979.