Procès d'Hunter Biden: le fils du président américain déclaré coupable de détention illégale d'arme à feu

Le jury au procès de Hunter Biden a rendu son délibéré ce mardi pour décider si le fils du président américain, en campagne pour sa réélection, est coupable ou non de détention illégale d'arme à feu en 2018, sur fond d'addiction aux drogues.

Après deux semaines de débats, souvent en présence de la Première dame et belle-mère de l'accusé, Jill Biden, les 12 jurés ont délibéré une heure lundi et se sont retrouvés mardi vers 13H00 GMT au tribunal fédéral de Wilmington, dans le Delaware (est), pour s'entendre sur un verdict. Le jury a donc a répondu oui aux trois chefs d'accusation: deux sur des mensonges dans les documents nécessaires à l'achat d'un revolver en octobre 2018 et un troisième sur sa détention illégale. Il a ainsi décidé que le fils du président américain coupable de détention illégale d'arme à feu.

Hunter Biden, avocat et homme d'affaires de 54 ans reconverti en artiste, comparaît en effet depuis le 3 juin dans cette ville fief du clan Biden pour avoir menti sur sa consommation de drogues lorsqu'il avait acheté en 2018 un revolver de type Colt Cobra dans une armurerie. Un délit aux Etats-Unis. Hunter Biden "savait qu'il était un consommateur de crack ou (qu'il était) dépendant", avait martelé le procureur Leo Wise, en présence de Jill Biden. L'accusé, qui n'a pas témoigné, plaidait non coupable.