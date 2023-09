Propos sur Pétain en 2019: un nouveau procès ordonné pour Eric Zemmour

Elle avait rappelé que Philippe Pétain, chef du gouvernement du régime de Vichy, n'avait pas été condamné "pour un ou plusieurs crimes contre l'humanité" lors de son procès à la Libération, mais pour "attentat contre la sûreté intérieure de l'État" et "intelligences avec l'ennemi".

Cinq associations parties civiles et le parquet général avaient formé des pourvois en cassation et, mardi, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a cassé la décision et ordonné un nouveau procès.

- "Victoire du droit" -