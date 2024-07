Quel a été le déroulé exact de la tentative d'assassinat contre Donald Trump? Voici la configuration des lieux du meeting

Le meeting de Donald Trump a eu lieu en Pennsylvanie, dans la ville de Butler, et plus précisément sur le terrain du Butler Farm Show. Il s'agit d'une foire agricole qui se situe sur un terrain qui a l'habitude d'accueillir de grands événements et donc énormément de public.

La scène et le pupitre de Donald Trump se trouvent face à des gradins dans lesquels on retrouve un public, mais aussi des militants du parti républicain. La foule qui l'écoute est juste devant.