"Quitter la zone tant que c'est encore possible": 60 Belges sont à Goma (RDC), alors que les affrontements s'intensifient

Elle insiste également sur l’urgence d’une réévaluation de leur présence dans la région : "Nous invitons les Belges qui se trouvent à Goma à réévaluer si leur présence sur place est toujours nécessaire. Si ce n’est pas le cas, nous les encourageons vivement à quitter temporairement la zone tant que cela reste encore possible."

L'ONU et les puissances internationales en alerte

La situation à Goma inquiète la communauté internationale. Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, s'est dit "alarmé" par un regain de violences susceptible de déclencher une guerre régionale. L'ONU a mobilisé ses forces de réaction rapide (QRF) pour soutenir l'armée congolaise. Ces dernières heures, l'artillerie lourde de la Monusco a visé les positions du M23.

Plus de 15.000 Casques bleus sont actuellement déployés en RDC, mais leur intervention peine à stabiliser une région en proie à des violences depuis plus de trois décennies. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), plus de 400.000 personnes ont été déplacées depuis début janvier, soit presque le double par rapport à la semaine précédente. Ces déplacements s’ajoutent à ceux de centaines de milliers d'autres civils ayant déjà fui les violences dans l'est de la RDC.