A Rafah, des enfants de Gaza font voler des cerfs-volants au-dessus de la frontière

Elle court en arrière pour permettre à son engin de prendre son envol et survoler les étendues égyptiennes près de la porte de Salaheddine. Pendant ce temps, ses amies et cousines continuent leurs tentatives infructueuses.

- "Libre et en sécurité" -

Malak Ayoub fait partie des quelque 1,5 million de Palestiniens, en majorité des déplacés, qui s'entassent à Rafah, à l'extrême sud de la bande de Gaza, depuis le début de la guerre le 7 octobre.

Ce jour-là, des commandos du Hamas infiltrés de Gaza ont mené une attaque sans précédent dans le sud d'Israël qui a fait au moins 1.160 morts, essentiellement des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

En réponse, Israël a juré de détruire le mouvement islamiste palestinien et lancé une vaste offensive dans le territoire palestinien, ses soldats progressant du nord au sud de la petite bande de terre, jusqu'aux portes de Rafah.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, les opérations militaires israéliennes ont fait plus 32.700 morts, majoritairement des civils.

"Chaque jour, je joue avec mes frères et mes cousins en faisant voler des cerfs-volants près de la frontière égyptienne, et cela me donne un sentiment de liberté et de sécurité", confie Malak.

Originaire de Gaza-ville, dans le nord du petit territoire, la fillette vit actuellement dans le camp de Rafah où sa famille a trouvé refuge.

"Quand je rentre dans la tente, je demande des nouvelles de mes parents. J'ai peur pour eux", murmure-t-elle.

"Nous sommes pris au piège des bombardements, de la mort et de la destruction. J'ignore quand nous pourrons rentrer chez nous", poursuit la fillette, en ajoutant que sa mère lui avait dit que les Israéliens avaient "démoli" sa ville et "bombardé l'école."

- "Ca me rappelle mon enfance" -

À quelques centaines de mètres de là, Haitham Abou Ajwa, 34 ans, a emmené ses deux enfants Mohamed, 5 ans, et Adam, 7 mois, pour s'adonner à la même activité. Lui aussi originaire de la ville de Gaza, il a été déplacé avec sa famille à plusieurs reprises depuis le 7 octobre avant de s'installer dans une tente à Rafah.

"Ca me rappelle mon enfance", raconte-t-il en aidant son fils Mohamed à faire voler un cerf-volant de l'autre côté de la frontière.

Il s'agit pour lui d'un exutoire pour "se libérer des énergies négatives", et considère la zone comme "le lieu idéal pour évacuer (...) la tristesse et la douleur que nous ressentons".

"Dans les camps, on ne peut pas se sentir libre ou à l'aise comme dans ces grands espaces vides près de la frontière", étaye-t-il.

Peu après, des dizaines d'enfants, certains venus en famille, se dispersent le long du mur frontalier pour jouer eux aussi avec leurs cerfs-volants. Certains échangent avec les soldats égyptiens postés dans les tours de surveillance.

Lorsque le cerf-volant de Malak passe devant le mirador, un soldat égyptien lui lance: "Bien joué, princesse".

La fillette le remercie d'un signe de la main et s'exclame: "J'aime l'Egypte. Mon souhait est d'y voyager comme mon cerf-volant".