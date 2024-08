Raids israéliens en Cisjordanie: 20 Palestiniens tués en trois jours

Selon le ministère palestinien de la Santé, 20 personnes ont été tuées en trois jours de raids israéliens dans le nord de la Cisjordanie, parmi lesquelles deux adolescents de 13 et 17 ans, selon le Croissant-Rouge palestinien. L'armée israélienne affirme elle avoir tué "20 terroristes".

En Cisjordanie, territoire palestinien séparé de Gaza, les soldats israéliens ont tué vendredi à Jénine trois combattants du Hamas, dont le commandant du mouvement islamiste palestinien dans la ville, Wissam Khazem, et un quatrième homme, âgé de 82 ans selon l'agence palestinienne Wafa.

L'armée israélienne a déclenché cette opération qualifiée "d'antiterroriste" en envoyant des colonnes de blindés appuyés par des aéronefs sur Jénine, Tulkarem, Toubas et leurs camps de réfugiés, bastions de groupes armés en lutte contre Israël.

Le Croissant-Rouge recense également depuis mercredi 55 blessés et plusieurs tirs et attaques contre ses ambulances.

Le Hamas, au pouvoir depuis 2007 à Gaza, et le Jihad islamique ont annoncé qu'au moins 13 des personnes tuées étaient des combattants de leurs branches armées.

Elle a indiqué avoir arrêté "17 suspects d'activités terroristes" et saisi "de grandes quantités d'armes".

Omar KAMAL, Aníbal Maíz Cáceres

L'ONU, a alerté sur des opérations militaires menées "à proximité des hôpitaux" et les "graves dommages" infligés aux infrastructures.

- "Deuxième Gaza" -

Vendredi soir, les forces israéliennes n'opéraient plus qu'à Jénine, après leur retrait de Toubas et Tulkarem.

En soirée, un photographe de l'AFP a rapporté que des tirs et des explosions résonnaient dans Jénine.

RONALDO SCHEMIDT

Dans le camp de Nour Chams, à Tulkarem, des habitants prenaient vendredi la mesure des dégâts devant des bâtiments détruits et des routes défoncées par les bulldozers israéliens.

"On est une deuxième Gaza", se lamente Nayef Alaajmeh.

Londres s'est dit "profondément préoccupé par les méthodes" israéliennes, appelant à une "désescalade urgente".

Pour la France, ces opérations "aggravent un climat (...) de violence inédit", l'Espagne dénonçant "une flambée de violence (...) clairement inacceptable".

Les incursions israéliennes en zone autonome palestinienne sont quotidiennes en Cisjordanie occupée, où les violences meurtrières flambent depuis le début le 7 octobre de la guerre à Gaza, mais rarement d'une telle ampleur et coordination.

JAAFAR ASHTIYEH

Dans la bande de Gaza, les secours ont fait état vendredi de nouvelles frappes israéliennes ayant fait au moins trois morts dans l'est de Khan Younès (sud), et deux autres, dont un enfant, dans le camp de réfugiés de Jabaliya (nord).

Avant la frappe sur le convoi d'Anera, menée selon l'ONG "sans avertissement préalable" de l'armée, le Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM) avait annoncé mercredi suspendre ses mouvements dans ce territoire assiégé, au lendemain de tirs israéliens contre un de ses véhicules.

- L'armée a "tout fait exploser" -

Vendredi, l'armée israélienne a annoncé avoir mis fin à ses opérations au sol dans les régions de Khan Younès et de Deir al-Balah (centre), assurant y avoir tué "plus de 250 terroristes" en un mois.

Dans un quartier rouvert à ses habitants à Khan Younès, Amal al-Astal, 48 ans, raconte à l'AFP avoir retrouvé sa maison "détruite, comme celle des voisins". "On a aussi trouvé le corps d'un voisin en décomposition", dit cette habitante. L'armée "a tout fait exploser, c'était fou".

Eyad BABA

La guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a entraîné côté israélien la mort de 1.199 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 103 sont toujours retenues à Gaza, dont 33 déclarées mortes par l'armée.

Les représailles israéliennes à Gaza ont fait au moins 40.602 morts, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, provoquant un désastre humanitaire et sanitaire et déplaçant la plupart des 2,4 millions d'habitants. Selon l'ONU, la majorité des morts sont des femmes et des mineurs.

- "Humanité élémentaire" -

Seule lueur d'espoir: l'Organisation mondiale de la Santé prévoit dimanche de lancer une campagne de vaccination des enfants contre la polio, à la faveur de "pauses humanitaires" de trois journées chacune acceptées, selon elle, par Israël. Un premier cas de cette maladie, disparue localement depuis 25 ans, a été confirmé mi-août.

Omar AL-QATTAA

L'ambassadeur américain adjoint à l'ONU Robert Wood a appelé Israël à "s'abstenir d'opérations militaires" pendant ces périodes, et "éviter de nouveaux ordres d'évacuation".

Ces consignes --16 depuis début août-- forcent la population à se déplacer sans cesse, a dénoncé la cheffe par intérim de l'Ocha, Joyce Msuya, devant le Conseil de sécurité.

"Les civils ont faim, soif, sont malades, sans abri. Ils ont été poussés au-delà des limites de leur résistance, au-delà de ce que tout être humain devrait avoir à endurer", a-t-elle dit.

Une situation qui "remet en question l'engagement du monde envers le droit international" et "nous force à demander: qu'est-il advenu de notre humanité élémentaire?", a-t-elle lancé.