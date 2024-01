RDC: près de 1 500 personnes décédées du paludisme en 2023 à Kinshasa

"Le dernier bulletin épidémiologique de 2023 du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) prouve que les cas confirmés et ceux de décès sont en augmentation de près de 50% dans la ville de Kinshasa", a indiqué la ministre provinciale de la Santé publique de Kinshasa, Liza Nembalemba, citée par le site d'information.

Rien qu'en 2023, sur quelque 443.960 cas positifs au paludisme recensés, 1.583 personnes sont mortes à cause de cette maladie.

En 2022, le paludisme a été la première cause de mortalité en République démocratique du Congo (RDC) avec plus de 13.000 décès sur un total de plus de 21 millions de cas. Ces chiffres ont été rapportés par l'ONG Médecins Sans Frontières (MSF) citant le programme national de lutte contre le paludisme.

Dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations unies en 2015, les Etats-membres avaient pris l'engagement de mettre fin à l'épidémie de paludisme d'ici 2030.

La RDC est confrontée à toute une série d'épidémies concomitantes - telles que la fièvre jaune, le choléra et le paludisme - dont le nombre s'accroît sous l'effet de récentes catastrophes naturelles, au point de menacer le système de santé congolais, en particulier à l'est de son territoire, en proie à des violences depuis près de trois décennies.