"On a récemment dépassé le seuil des 72 % de bâtis détruits": après 7 mois de guerre, que reste-t-il de Gaza ?

Le 7 octobre 2023, une nouvelle guerre israélo-palestinienne commence. Surpris par l'attaque meurtrière du Hamas sur son territoire, Israël réplique. C'est le début de l'opération militaire dite "Sabre d'Acier". Le but ? Anéantir le Hamas. Par quels moyens ? Des bombardements massifs.

Le 13 octobre 2023, les forces israéliennes ordonnent aux Palestiniens du Nord de la bande de Gaza de partir vers le sud dans les 24 heures. Plus d'un million de personnes prennent la route. Les bombardements s'intensifient.

Dans la ville de Beit Hanoun, des quartiers résidentiels ne sont plus que des amas de ruines. Selon Didier Leroy, chercheur à l'institut royal supérieur de Défense, l'objectif est double. "Il y a un effet de déstabilisation immédiat, un effet de sidération de l'ennemi, et cela a pour effet corollaire de partiellement découpler les populations civiles des éléments armés du Hamas. Ce n'est évidemment pas une technique sans faille. Loin de là, sinon, on n'aurait pas autant de victimes collatérales".

Le 27 octobre 2023, l'opération terrestre débute. Les chars pénètrent sur le territoire palestinien et détruisent les poches de résistance, mais préparent aussi les routes pour l'arrivée des renforts. Le 24 novembre 2023, une trêve permet un échange d'otages et une accalmie. Un faible espoir, car une semaine plus tard, les combats reprennent.